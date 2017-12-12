Ирек Ялалов о СМИ в Уфе: Слова доброго не дождешься!

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов считает, что СМИ недостаточно хвалят городские власти. Сегодня на оперативке он в очередной раз возмутился тем, что журналисты не пишут о положительных достижениях, а лишь критикуют чиновников.

Тем, что журналисты пишут недостаточно позитива, Ирек Ялалов возмутился после доклада директора "Центра детского и диетического питания" Марины Асфандияровой о работе молочных кухонь в Уфе. Руководительница тщательно расхвалила работу учреждения, подчеркнув, что систему, разрушенную по всей республике, в Уфе удалось сохранить. В городе, по ее словам, на сегодня действуют три молочные кухни и 16 раздаточных пунктов. Центр выпускает 15 видов молочной продукции.

Отчет Асфандияровой Ялалову явно понравился и для усиления положительного эффекта он решил похвалить действующую систему сам:

- Я готов выступить бесплатным рекламным агентом, потому что я уже четыре года лично сам употребляю вашу продукцию, - заявил он Асфандияровой. - И такое ощущение, что становлюсь с каждым годом моложе!

В завершении Ялалов обратился к журналистам с просьбой написать, какую хорошую продукцию выпускает уфимский центр детского и диетического питания. И заодно он возмутился тем, что журналисты часто воспринимают подобные реплики как самопиар. Однако, по мнению Ялалова, если городские власти делают что-то хорошо, то "этого не надо стесняться", потому что власти "должны же объяснять, на что уходят деньги, которые горожане платят в бюджет города".