Сити-менеджер Уфы Ялалов сообщил о назначении двух новых чиновников

Сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов сообщил о двух назначениях - гендиректора МУП «Единый расчетно-кассовый центр» и начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений.

Гендиректором «ЕРКЦ» назначена Ольга Чудинова. Она закончила Уфимский авиационный институт. Была председателем правления «Башинвестбанка», занимала руководящие должности в филиале «Бинбанка» в Уфе.