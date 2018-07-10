В Уфе прокуратура добилась через суд закрытия блока ТСК «Сипайловский»

Как сообщили в прокуратуре республики, основанием для этого стали результаты прокурорской проверки с привлечением специалистов МЧС, выявившей грубые нарушения пожарной безопасности.

Выяснилось, что из-за возникших разногласий между собственниками здания, в секции «Б» не работают системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, а также неисправны системы водяного пожаротушения и противодымной вентиляции, два эвакуационных выхода из трех заблокированы металлическими рольставнями.