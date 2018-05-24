В Уфе прокуратура потребовала закрыть ТСК «Сипайловский»

В здании торгово-сервисного комплекса «Сипайловский», а именно в блоке «Б», не работают системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, в связи с чем в суд поступило заявление с требованием запретить эксплуатацию блока. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.