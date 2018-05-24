В Уфе прокуратура потребовала закрыть ТСК «Сипайловский»

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По мнению специалистов, здание представляет угрозу жизни и здоровью граждан.
В здании торгово-сервисного комплекса «Сипайловский», а именно в блоке «Б», не работают системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, в связи с чем в суд поступило заявление с требованием запретить эксплуатацию блока. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В неисправном состоянии также находятся системы водяного пожаротушения и противодымной вентиляции, два эвакуационных выхода из трех заблокированы металлическими рольставнями.
В адрес руководства ТСК внесено представление об устранении выявленных нарушений. Прокуратура направила в суд заявление с требованием незамедлительно приостановить эксплуатацию здания.
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