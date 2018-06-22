В Уфе закрыли один из блоков ТСК Сипайловский

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Объект был признан пожароопасным.
Блок Б здания ТСК «Сипайловский» закрыли из-за потенциальной опасности жизни и здоровью граждан, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики. Данное решение было принято по иску прокуратуры Октябрьского района города Уфы.
В ТСК «Сипайловский» на территории блока Б установлены нарушения по обеспечению требований антитеррористической и пожарной безопасности. Здание торгового комплекса опломбировано, судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб. Доступ в торговый центр разрешен только лицам, занятым в мероприятиях по устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.
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