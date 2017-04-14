В Уфе перекроют улицу Амантая из-за строительства школы

В микрорайне «Колгуевский» с 14 по 21 июня будет закрыто движение транспорта по улице Амантая.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, улицу перекрывают в связи с производством земляных работ в районе строящейся школы.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.

Материалы по теме