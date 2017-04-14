В Уфе перекроют улицу Амантая из-за строительства школы
Сегодня, 17:30ГородНаталья КузнецоваФото: ufacity.info
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В микрорайне «Колгуевский» с 14 по 21 июня будет закрыто движение транспорта по улице Амантая.
Как пояснили в пресс-службе администрации города, улицу перекрывают в связи с производством земляных работ в районе строящейся школы.
Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.
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