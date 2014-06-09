Проспект Октября в День города в Уфе перекрывать не будут

12 июня одна из главных улиц продолжит работать в привычном формате.

Как сообщает Ufa-Room со ссылкой на главу города Ирека Ялалова, в текущем году на день города перекрывать одну из главных улиц Уфы – Проспект Октября, не будут.

В Уфе основные праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, по традиции пройдут 12 июня на площади имени В.И. Ленина и завершатся салютом в 23.00, сообщило агентство "Башинформ" со ссылкой на начальника управления по культуре и искусству администрации города Исламетдина Мамбетова.

С 12.00 на площади пройдет детский концерт «Горжусь тобой, моя столица!», будет организована выставка ремесленников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», а также выставка детского народного творчества.

В 14.00 на площади им. Салавата Юлаева состоится фестиваль спорта и музыки «KFC Battle». В нем примут участие талантливые дети со всего Урала и звезды шоу-бизнеса Егор Крид и хореограф Саша Шерман.

В этот день произойдет знаменательное для города событие, приуроченное ко Дню России, — открытие исторического парка «Россия — Моя история» на «ВДНХ-Экспо».

12 июня откроется Второй художественный форум «Арт Уфа-2017», на котором будут представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и фотографии известных мастеров Башкортостана. Выставка продлится до 30 июля.

На площади перед памятником народного поэта Мустая Карима впервые пройдет большой праздник поэзии, организованный Союзом писателей Башкортостана.

В 17.00 на площади Ленина возле Горсовета в честь Дня России состоится фестиваль национальных культур «Содружество — Берҙәмлек», в котором примут участие коллективы Китая, Эстонии, Южной Кореи, Сербии, Индии, Южной Африки, Шри-Ланки. Уфу представит народный коллектив «Ирандэк».

В 23.00 состоится салют на площади перед уфимским горсоветом.

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