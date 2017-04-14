В Уфе на проспекте Октября ограничат движение троллейбусов

С 11 часов вечера сегодня, 30 мая, до шести часов утра первого июня на проспекте Октября в Уфе будет ограничено движение троллейбусов. Это связано с проведением ремонта на участке от пересечения с улицей Шафиева до остановки "Юношеская библиотека".

Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, будет приостановлено движение маршрутов №№ 2, 8 и 22 и изменена схема движения маршрутов №№ 1, 13 и 13к.

Троллейбусы № 1 будут обслуживать пассажиров на участке от остановки «Северный автовокзал» до «Гимназия имени Гарипова» и обратно по маршруту до Северного автовокзала.

Троллейбусы № 13 проследуют по маршруту от остановки «Микрорайон Белореченский» по улицам Авроры, Рабкоров, Кувыкина, Бакалинской, Айской, проспекту Октября, улицам 50 лет СССР и Менделеева до микрорайона Белореченский и в обратном направлении.

Троллейбусы № 13к – от остановки «Колхозный рынок» до остановки «Гимназия имени Гарипова» и обратно по маршруту до Колхозного рынка.

- Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, - говорится в сообщении.

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