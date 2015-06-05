В Уфе 10 июня перекроют часть улицы Ухтомского

Из-за празднования Дня города, Дня России и Дня Салавата Юлаева, 10 июня в Уфе будет перекрыта часть улицы Ухтомского.

Как сообщает пресс-служба администрациии города, 10 июня с 9.00 до 17.00 будет закрыт для проезда участок от от ул. Островского до ул. Правды. Движение транспорта в данный период будет осуществляться по улицам Левитана и Новороссийской.