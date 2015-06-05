В Уфе 10 июня перекроют часть улицы Ухтомского
Сегодня, 17:29ГородНаталья КузнецоваФото: ufacity.info
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Из-за празднования Дня города, Дня России и Дня Салавата Юлаева, 10 июня в Уфе будет перекрыта часть улицы Ухтомского.
Как сообщает пресс-служба администрациии города, 10 июня с 9.00 до 17.00 будет закрыт для проезда участок от от ул. Островского до ул. Правды. Движение транспорта в данный период будет осуществляться по улицам Левитана и Новороссийской.
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Фото: ufacity.info
- Администрация городского округ город Уфа приносит извинения за временные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут, - говорится в сообщении.
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