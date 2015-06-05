Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Фотофакт
Медиаланч
Интервью
Спецпроекты
В Уфе 10 июня перекроют часть улицы Ухтомского
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
A5e889e8466068782d0030c0eba2a190
В Уфе 10 июня перекроют часть улицы Ухтомского
Сегодня, 17:29ГородНаталья КузнецоваФото: ufacity.info
Читайте
также
Жилищная ипотека в Башкирии: что будет в 2017 году
#ЛюбимыеХудожникиБашкирии-2: назовите картину правильно
Кто пришел в премьер-лигу: история противостояния с «Уфой» и составы команд