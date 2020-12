Парк «Первомайский», который в последнее время не раз подвергался нашествию вандалов, оборудовали камерами уличного наблюдения.

101 видеокамера уличного наблюдения была на днях установлена в столичном парке «Первомайский» в рамках программы «Безопасный город». Об этом сообщили в администрации Уфы. Как пояснили в мэрии, нововведение позволит стражам порядка контролировать ситуацию в парке и предотвратить акты вандализма. Напомним, парк был открыт в начале октября этого года, в канун дня Республики. Однако вскоре там были сломаны скамейки и декоративные сооружения.

