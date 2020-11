В Уфе в микрорайоне «Южный» появится новый парк для прогулок и отдыха горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным городской мэрии, сейчас строители завершают первый этап работ. На территории парка будет расположено кафе и фонтан. На сегодняшний день уже завершена работа над инженерными коммуникациями, выполнена планировка рельефа. Также планируется установить сцену для концертных мероприятий и малые архитектурные формы. Парк в «Южном» микрорайоне будет готов в 2021 году. Помимо прочего жители и гости столицы смогут воспользоваться спортивными и игровыми площадками, а также зоной отдыха.

