СМИ рассказали о жестоком обращении с животными в крымском сафари-парке «Тайган»

На крымский сафари-парк «Тайган» подали в суд представители реабилитационного центра для диких животных «Велес» из Санкт-Петербурга.

Зоозащитники утверждают, что в «Тайгане» стравливают хищников на потеху публики. Об этом пишет NEWS.ru. По словам руководителя центра «Велес» Александра Фёдорова, в сафари-парке ежегодно в муках умирают до 50 животных. При этом «Тайган» работает уже не один год. Владельцы организации не ведут учет зверей и их рождаемости. В результате стравливания животные рвут друг друга на части. Хищников плохо кормят. Посетителям предлагают самим купить еду зверям. В сафари-парке на каждом углу торгуют мясом с истекшим сроком годности из «Ашана». Животным достается просрочка и падаль. Создатель сафари-парка «Тайган» Олег Зубков на свиноферме скупает трупы свиней. «Ему бомжи собак собирают и таскают», — негодует Александр Фёдоров. Собеседник издания заявил, что посетителям «Тайгана» устраивают экскурсии ко львам в незащищенных автомобилях. Туристам даже предлагают выйти из машины и сфотографироваться со львами. Интересно, что посетители ничем не защищены. У работников сафари-парка нет никаких средств защиты для гостей. На нескольких посетителей уже нападали львы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter