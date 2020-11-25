СМИ рассказали о жестоком обращении с животными в крымском сафари-парке «Тайган»

По словам руководителя центра «Велес» Александра Фёдорова, в сафари-парке ежегодно в муках умирают до 50 животных. При этом «Тайган» работает уже не один год. Владельцы организации не ведут учет зверей и их рождаемости. В результате стравливания животные рвут друг друга на части.