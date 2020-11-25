СМИ рассказали о жестоком обращении с животными в крымском сафари-парке «Тайган»

СМИ рассказали о жестоком обращении с животными в крымском сафари-парке «Тайган»

Вчера, 16:58ОбществоPhoto: pxhere.com
На крымский сафари-парк «Тайган» подали в суд представители реабилитационного центра для диких животных «Велес» из Санкт-Петербурга.

Зоозащитники утверждают, что в «Тайгане» стравливают хищников на потеху публики. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам руководителя центра «Велес» Александра Фёдорова, в сафари-парке ежегодно в муках умирают до 50 животных. При этом «Тайган» работает уже не один год. Владельцы организации не ведут учет зверей и их рождаемости. В результате стравливания животные рвут друг друга на части.

Хищников плохо кормят. Посетителям предлагают самим купить еду зверям. В сафари-парке на каждом углу торгуют мясом с истекшим сроком годности из «Ашана». Животным достается просрочка и падаль. Создатель сафари-парка «Тайган» Олег Зубков на свиноферме скупает трупы свиней. «Ему бомжи собак собирают и таскают», — негодует Александр Фёдоров.

Собеседник издания заявил, что посетителям «Тайгана» устраивают экскурсии ко львам в незащищенных автомобилях. Туристам даже предлагают выйти из машины и сфотографироваться со львами.

Интересно, что посетители ничем не защищены. У работников сафари-парка нет никаких средств защиты для гостей. На нескольких посетителей уже нападали львы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы