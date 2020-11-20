В национальном парке Башкирии обнаружили следы страдающего бессонницей медведя

В национальном парке Башкирии обнаружили следы страдающего бессонницей медведя

Вчера, 15:40ОбществоАнна КононоваPhoto: Национальный парк "Башкирия"
Вчера, 19 ноября, инспекторы обнаружили на горе Таллы в Нугуше следы медведя.

Снегопад был у нас 13 ноября, скорее всего, косолапый бродил по лесу вчера-позавчера. Почему ему до сих пор не спится, остаётся догадываться. Все остальные его сородичи уже вроде как разошлись по берлогам, сообщается в паблике «Национальный парк «Башкирия».

Обычно медведи отправляются в спячку в конце октября-начале ноября и остаются там до марта-апреля. Специалисты считают, что у некоторых особей наблюдается сбой в режиме и они до последнего ищут пищу. Они предупреждают, что особенную опасность представляет медведь-шатун, который не успел накопить достаточно жира и продолжает искать пропитание из-за болезни или раны всю зиму.

Video:Национальный парк "Башкирия"

Напомним, этой осень в Башкирии оказали помощь медведю, который голодал сидя в клетке в лесу. Он нашёл свой дом у фермера из Иглинскогой района.

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