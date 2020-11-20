В национальном парке Башкирии обнаружили следы страдающего бессонницей медведя

Обычно медведи отправляются в спячку в конце октября-начале ноября и остаются там до марта-апреля. Специалисты считают, что у некоторых особей наблюдается сбой в режиме и они до последнего ищут пищу. Они предупреждают, что особенную опасность представляет медведь-шатун, который не успел накопить достаточно жира и продолжает искать пропитание из-за болезни или раны всю зиму.