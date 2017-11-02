Мэра Уфы Ирека Ялалова наградили почетным знаком

Главу администрации Уфы наградили Почетным знаком общероссийского Конгресса муниципальных образований.

Главу администрации Уфы Ирека Ялалова за многолетний труд и существенный вклад в развитие местного самоуправления России наградили Почетным знаком общероссийского конгресса муниципальных образований. Как сообщили в администрации Уфы, награждение состоялось вчера в Москве.