Ялалов не видит трагедии в том, что город не приобрел зимнюю спецтехнику

Глава администрации города в очередной раз призвал к объективной оценке работы администрации города и в частности работников ЖКХ. Он также попросил не делать трагедию из того, что муниципалитет не приобрел дополнительную снегоуборочную технику.

Говоря об оценки работы и СМИ, Ирек Ялалов призвал быть объективными. По его словам, города готов к зиме, не смотря на то, что ни одной единицы спецтехники закуплено не было.

- Ну не приобрели, хорошо, ну что из этого трагедию делать, справимся своими силами, будем обращаться к промышленным предприятия, строительным организациям, - заявил Ялалов, добавив, что город подготовил реагенты в необходимом объеме.

Мэр также добавил, что прошлой зимой в период аномальных снегопадов, в городе работали все предприятия жизнеобеспечения и подчеркнул, что "был ли коллапс или нет - это вопрос". В завершении Ялалов в очередной раз попросил журналистов не нагнетать ситуацию, напомнив, насколько открытой для них является мэрия.