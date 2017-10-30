Открытые оперативки помогли Ялалову стать лидером рейтинга Медиалогии
Сегодня, 16:01ПолитикаНаталья Кузнецова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов по итогам сентября впервые поднялся на первое место в рейтинге первых лиц столиц субъектов ПФО, составленном Медиалогией. В этом ему помогли заявления, сделанные на оперативных совещаниях в мэрии.
Как следует из пояснительной записки к рейтингу, Ялалову помогли в частности его заявления о том, какие меры будут приняты в случае аномальных погодных условий. Также баллов мэру прибавило его постановление о начале отопительного сезона.
Итоговый медиаиндекс Ялалова составил более 7 140 баллов, он поднялся с третьего место на первое. На втором месте остался сити-менеджер Пензы Виктор Кувайцев. На третье место с первого опустился Алексей Ладыков, возглавляющий администрацию Чебоксар.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей