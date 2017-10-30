Открытые оперативки помогли Ялалову стать лидером рейтинга Медиалогии

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов по итогам сентября впервые поднялся на первое место в рейтинге первых лиц столиц субъектов ПФО, составленном Медиалогией. В этом ему помогли заявления, сделанные на оперативных совещаниях в мэрии.

Как следует из пояснительной записки к рейтингу, Ялалову помогли в частности его заявления о том, какие меры будут приняты в случае аномальных погодных условий. Также баллов мэру прибавило его постановление о начале отопительного сезона.