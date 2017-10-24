Ирек Ялалов раскритиковал названия новых улиц Уфы

Глава администрации Уфы считает, что к выбору названий новых улиц необходимо подходить более ответственно. Ирек Ялалов дал понять, что многие из них кажутся ему просто смешными.

Сегодня на оперативке в мэрии Уфы Ирек Ялалов сообщил, что за последние три года в городе появилось более 170 улиц, переулков, скверов. Однако их названия, как дал понять мэр, порой кажутся нелепыми и смешными.

- Знатная, Богатая, Молочная, Золотая, - привел пример Ялалов. - Ничего не имею против, но думаю, надо более ответственно относиться к выбору названий. Настроение поднимается, конечно, от этих названий, когда 20-30-ое читаешь.