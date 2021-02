На сегодняшнем еженедельном оперативном совещании в администрации Уфы гендиректор МУП «УИС» Максим Петров сообщил о работе с возвратом средств за отопление.

МУП «УИС» 26 января начала работу по приему заявок на перерасчет платежей за отопление. На 1 февраля поступило 10 141 обращение, зарегистрировано и обработано — 1200. Всего планируется принять 20 тысяч обращений. Общая сумма возвратов — 35 миллионов рублей. Прием заявлений ведется до 15 марта. Гендиректор МУП «УИС» Максим Петров напомнил, что возврат средств производится при отсутствии долгов за услуги ЖКХ.

