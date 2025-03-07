«Салават Юлаев» живет в залог — клуб ответил на шокирующие новости

Так, в «Салавате» подтвердили залог, но подчеркнули, что это обычная кредитная практика. В данном случае используются кредитные деньги Регионального фонда Республики Башкортостан, а имущество идёт как обеспечение этого займа. Так что ничего страшного в залоге нет. Это обычная финансовая практика.