«Салават Юлаев» живет в залог — клуб ответил на шокирующие новости

Posted 7 марта, 08:53
Published 7 марта, 08:53
Modified 7 марта, 09:10
Updated 7 марта, 09:10
Так, в «Салавате» подтвердили залог, но подчеркнули, что это обычная кредитная практика. В данном случае используются кредитные деньги Регионального фонда Республики Башкортостан, а имущество идёт как обеспечение этого займа. Так что ничего страшного в залоге нет. Это обычная финансовая практика.
— Команда спокойно готовится к плей-офф, в клубе всё стабильно, — сказали в клубе.
Напомним, вчера, 6 марта, сообщалось о том, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» из столицы Республики Башкортостан заложил пятнадцать автомобилей и автобусов, а также различную специальную технику и прочее имущество. Учитывая, что ранее у команды были финансовые проблемы, например, в части выплаты зарплат, данная новость породила определённые слухи.