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Posted 7 марта, 08:53

Published 7 марта, 08:53

Modified 7 марта, 09:10

Updated 7 марта, 09:10

ХК «Салават Юлаев» ответил на информацию о залогах имущества команды

«Салават Юлаев» живет в залог — клуб ответил на шокирующие новости

7 марта 2025, 08:53
Фото: Сайт ХК «Салават Юлаев».

ХК «Салават Юлаев» ответил на информацию о залогах имущества команды

В уфимском хоккейном клубе «Салават Юлаев» прокомментировали информацию о залоге клубного имущества, сообщает «Башинформ» со ссылкой на свой источник в команде в пятницу, 7 марта.

Так, в «Салавате» подтвердили залог, но подчеркнули, что это обычная кредитная практика. В данном случае используются кредитные деньги Регионального фонда Республики Башкортостан, а имущество идёт как обеспечение этого займа. Так что ничего страшного в залоге нет. Это обычная финансовая практика.

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— Команда спокойно готовится к плей-офф, в клубе всё стабильно, — сказали в клубе.

Напомним, вчера, 6 марта, сообщалось о том, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» из столицы Республики Башкортостан заложил пятнадцать автомобилей и автобусов, а также различную специальную технику и прочее имущество. Учитывая, что ранее у команды были финансовые проблемы, например, в части выплаты зарплат, данная новость породила определённые слухи.

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