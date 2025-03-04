«Салават Юлаев» — «Амур»: кто победит, где смотреть, прогнозы

Posted 4 марта, 19:09
Published 4 марта, 19:09
Modified 4 марта, 19:12
Updated 4 марта, 19:12
Поединок между «Амуром» и «Салаватом Юлаевым» запланирован на 12:00 по МСК. Бесплатные трансляции игры будут вестись на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+).
Напомним, последний матч двух команд состоялся всего за два дня до планируемой встречи — во вторник, 4 марта. Тогда «СЮ» обошёл «Амур» со счётом 3:1.
Уфимцы сохраняют за собой третье место в Восточной конференции. До первого места клуб недобирает всего пять очков. В целом, сезон вышел для команды не самым стабильным — у команды были как серии побед, так и череды неудач.
Ситуация с составом у «СЮ» приемлемая — выступать не сможет лишь Кузьмин по причине своей травмы.
Хабаровчан хоть и нельзя назвать аутсайдерами сезона, он всё же вышел для них весьма неудачным. Стоит заметить, что в домашних матчах, несмотря на недавнее поражение «Салавату», хабаровчане вели весьма уверенно, особенно в контрасте с длинней серией поражений в гостевых матчах.
Проблем с составом «Амур» не испытывает.
Букмекеры дают коэффициент 4.70 на победу «Амура», ничью же они оценивают в 4.90. На победу «СЮ» установлен коэффициент 1.60.