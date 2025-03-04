«Салават Юлаев» — «Амур»: кто победит, где смотреть, прогнозы

Хабаровчан хоть и нельзя назвать аутсайдерами сезона, он всё же вышел для них весьма неудачным. Стоит заметить, что в домашних матчах, несмотря на недавнее поражение «Салавату», хабаровчане вели весьма уверенно, особенно в контрасте с длинней серией поражений в гостевых матчах.