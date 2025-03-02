«Салават Юлаев» разгромил «Адмирала»

Вторую двадцатиминутку полностью забрали «зелёные» — в неё и решился исход игры. «Салават Юлаев» с клюшек Уилсона, Ливо, Хохрякова и Ремпала получил ещё четыре очка. В третьем периоде «Адмиралу» удалось бесповоротно забрать инициативу, в результате голкипер «СЮ» пропустил два гола, однако забрать победу хозяевам уже не удалось.