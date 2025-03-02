«Салават Юлаев» разгромил «Адмирала»

Posted 2 марта, 09:47
Published 2 марта, 09:47
Modified 2 марта, 09:49
Updated 2 марта, 09:49
Матч «Салавата Юлаева» и «Адмирала», напомним, проходил на стадионе «Фетисов-Арене». Встреча началась бойко — на пятой и шестой минутах Алалыкин с Набиевым забили по шайбе в ворота хозяев. Вскоре игрок «Адмирала» Шестаков сократил отставание на один гол.
Вторую двадцатиминутку полностью забрали «зелёные» — в неё и решился исход игры. «Салават Юлаев» с клюшек Уилсона, Ливо, Хохрякова и Ремпала получил ещё четыре очка. В третьем периоде «Адмиралу» удалось бесповоротно забрать инициативу, в результате голкипер «СЮ» пропустил два гола, однако забрать победу хозяевам уже не удалось.