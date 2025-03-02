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Posted 2 марта, 09:47

Published 2 марта, 09:47

Modified 2 марта, 09:49

Updated 2 марта, 09:49

«Салават Юлаев» разгромил «Адмирала»

«Салават Юлаев» разгромил «Адмирала»

2 марта 2025, 09:47
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Уверенную победу со счётом 3:6 над хозяевами одержал уфимский хоккейный клуб во Владивостоке в воскресенье, 2 марта.

Матч «Салавата Юлаева» и «Адмирала», напомним, проходил на стадионе «Фетисов-Арене». Встреча началась бойко — на пятой и шестой минутах Алалыкин с Набиевым забили по шайбе в ворота хозяев. Вскоре игрок «Адмирала» Шестаков сократил отставание на один гол.

Вторую двадцатиминутку полностью забрали «зелёные» — в неё и решился исход игры. «Салават Юлаев» с клюшек Уилсона, Ливо, Хохрякова и Ремпала получил ещё четыре очка. В третьем периоде «Адмиралу» удалось бесповоротно забрать инициативу, в результате голкипер «СЮ» пропустил два гола, однако забрать победу хозяевам уже не удалось.

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Ранее, как сообщал Mkset, Джош Ливо ответил на слухи о причинах отказа ехать на Матч звёзд КХЛ.

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