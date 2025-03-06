ХК «Салават Юлаев» заложил всё имущество

В списке заложенного имущества значатся четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, машины Toyota Avensis и Toyota Corolla, автобусы Scania и Yutong, два автобуса Mersedes-Benz Tourismo, два автомобиля Citroen, автомобиль Ford и фургон «Газель-Next», два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni, медиакуб, программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени, а также ледогенертор и машина для подрезки льда у бортов.