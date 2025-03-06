ХК «Салават Юлаев» заложил всё имущество

Posted 6 марта, 11:53
Published 6 марта, 11:53
Modified 6 марта, 12:03
Updated 6 марта, 12:03
В списке заложенного имущества значатся четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, машины Toyota Avensis и Toyota Corolla, автобусы Scania и Yutong, два автобуса Mersedes-Benz Tourismo, два автомобиля Citroen, автомобиль Ford и фургон «Газель-Next», два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni, медиакуб, программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени, а также ледогенертор и машина для подрезки льда у бортов.
По данным канала, договор залога с местным региональным фондом оформлен до мая.
В прошлом году у «юлаевцев» присутствовали долги, в том числе по заработной плате. Самой крупной озвученной суммой по долговым обязательствам стали ₽1,2 млрд. Позднее в клубе рассказали, что они погашены. По всей видимости, у команды снова финансовые трудности, раз дошло дело до закладывания машин, автобусов и прочего имущества.