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Posted 6 марта, 11:53

Published 6 марта, 11:53

Modified 6 марта, 12:03

Updated 6 марта, 12:03

ХК «Салават Юлаев» начал закладывать автобусы и автомобили

ХК «Салават Юлаев» заложил всё имущество

6 марта 2025, 11:53
Фото: Сайт ХК «Салават Юлаев».

ХК «Салават Юлаев» начал закладывать автобусы и автомобили

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заложил 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и медиакуб, сообщает Телеграм-канал SHOT в четверг, 6 марта.

В списке заложенного имущества значатся четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, машины Toyota Avensis и Toyota Corolla, автобусы Scania и Yutong, два автобуса Mersedes-Benz Tourismo, два автомобиля Citroen, автомобиль Ford и фургон «Газель-Next», два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni, медиакуб, программный комплекс SmartSpeed для замеров скорости и времени, а также ледогенертор и машина для подрезки льда у бортов.

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По данным канала, договор залога с местным региональным фондом оформлен до мая.

В прошлом году у «юлаевцев» присутствовали долги, в том числе по заработной плате. Самой крупной озвученной суммой по долговым обязательствам стали ₽1,2 млрд. Позднее в клубе рассказали, что они погашены. По всей видимости, у команды снова финансовые трудности, раз дошло дело до закладывания машин, автобусов и прочего имущества.

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