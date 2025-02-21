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Posted 21 февраля, 11:29

Published 21 февраля, 11:29

Modified 21 февраля, 11:53

Updated 21 февраля, 11:53

Капитан ХК «Салават Юлаев» готовится к выходу на лёд

Лидер «Салавата Юлаева» не хочет в тренеры

21 февраля 2025, 11:29
Фото: ХК «Салават Юлаев».

Капитан ХК «Салават Юлаев» готовится к выходу на лёд

Капитан уфимского ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин готовится к выходу на лёд, следует из видео в его Telegram-канале в пятницу, 21 февраля.
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По словам хоккеиста, сейчас он уже тренируется с общей группой, восстанавливаясь после травмы.

— Хочется скорее вернуться в режим матчей. А то уже застоялся на тренерском мостике, как бы не оставили меня там навсегда, — написал лидер «юлаевцев».
— Скорейшего выздоровление! Мы вас очень ждём, — написала в комментариях пользовательница Арина.
Видео: ХК «Салават Юлаев».

Напомним, после игры с омским «Авангардом» в конце января 2025 года капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в больницу со сломанным ребром. После суток в реанимации, хоккеиста перевели в палату. Через несколько дней после восстановления Панин признался, что боится чихать из-за перелома ребра. В это же время было объявлено, что спортсмен временно станет тренером команды.

Теперь, как видится, скоро Панин появится на льду во главе своего клуба. Кстати, следующий матч «Салавата» состоится уже сегодня. С кем будем играть и во сколько — читайте в нашем материале.

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