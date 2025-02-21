Лидер «Салавата Юлаева» не хочет в тренеры

Posted 21 февраля, 11:29
Published 21 февраля, 11:29
Modified 21 февраля, 11:53
Updated 21 февраля, 11:53
По словам хоккеиста, сейчас он уже тренируется с общей группой, восстанавливаясь после травмы.
— Хочется скорее вернуться в режим матчей. А то уже застоялся на тренерском мостике, как бы не оставили меня там навсегда, — написал лидер «юлаевцев».
— Скорейшего выздоровление! Мы вас очень ждём, — написала в комментариях пользовательница Арина.
Напомним, после игры с омским «Авангардом» в конце января 2025 года капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в больницу со сломанным ребром. После суток в реанимации, хоккеиста перевели в палату. Через несколько дней после восстановления Панин признался, что боится чихать из-за перелома ребра. В это же время было объявлено, что спортсмен временно станет тренером команды.
Теперь, как видится, скоро Панин появится на льду во главе своего клуба. Кстати, следующий матч «Салавата» состоится уже сегодня. С кем будем играть и во сколько — читайте в нашем материале.