Лидер «Салавата Юлаева» не хочет в тренеры

Напомним, после игры с омским «Авангардом» в конце января 2025 года капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в больницу со сломанным ребром. После суток в реанимации, хоккеиста перевели в палату. Через несколько дней после восстановления Панин признался, что боится чихать из-за перелома ребра. В это же время было объявлено, что спортсмен временно станет тренером команды.