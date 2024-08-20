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Published Сегодня, 11:52

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«Салават Юлаев» задолжал ₽1,2 млрд

«Салават Юлаев» задолжал ₽1,2 млрд

20 августа 2024, 11:52
Фото: 1MI
О финансовых трудностях команды рассказал гендиректор «СЮ», пишут спортивные СМИ.

Башкирия погасила просроченные задолженности уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Речь, со утверждению гендиректора ХК Рината Баширова, идёт о ₽1,2 млрд.

Из слов руководителя команды также следует, что из-за задолженности у клуба могли возникнуть сложности со входом в новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Баширов упомянул что закрыть долги им помогло распоряжение главы региона Радия Хабирова, просроченных задолженностей клуб на данный момент не имеет.

Уфимский «Салават Юлаев» может потерять нападающего
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Ранее Mkset сообщал о том, что команда ведёт переговоры о продлении контракта нападающего Алексея Пустозёрова.

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