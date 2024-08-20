«Салават Юлаев» задолжал ₽1,2 млрд

Из слов руководителя команды также следует, что из-за задолженности у клуба могли возникнуть сложности со входом в новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Баширов упомянул что закрыть долги им помогло распоряжение главы региона Радия Хабирова, просроченных задолженностей клуб на данный момент не имеет.