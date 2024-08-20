«Салават Юлаев» задолжал ₽1,2 млрд

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Башкирия погасила просроченные задолженности уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Речь, со утверждению гендиректора ХК Рината Баширова, идёт о ₽1,2 млрд.
Из слов руководителя команды также следует, что из-за задолженности у клуба могли возникнуть сложности со входом в новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Баширов упомянул что закрыть долги им помогло распоряжение главы региона Радия Хабирова, просроченных задолженностей клуб на данный момент не имеет.
Ранее Mkset сообщал о том, что команда ведёт переговоры о продлении контракта нападающего Алексея Пустозёрова.