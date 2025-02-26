«Салават Юлаев» взял реванш у «Лады»

Posted 25 февраля, 21:17
Published 25 февраля, 21:17
Modified 25 февраля, 21:19
Updated 25 февраля, 21:19
Напомним, встреча проходила 25 февраля на льду стадиона «Уфа-Арена». Заполненность его в день матча была практически полной.
Начало игры для гостей выдалось весьма удачным. Уже в десятой минуте на счету «Лады» были два удачных броска в ворота «СЮ». На этом, к сожалению для тольяттинцев, полоса везения кончилась — на 13-й минуте инициативу перехватили уфимцы и забили гол «Ладе».
Во вторую двадцатиминутку «Салавату Юлаеву» удалось уже сравнять счёт. Исход игры решился в конце третьего периода, когда уфимцы загнали третью контрольную шайбу.
Отметим, что прошлый матч «СЮ» с «Ладой» 19 февраля обернулся разгромным поражением уфимцев.