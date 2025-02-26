«Салават Юлаев» взял реванш у «Лады»

Начало игры для гостей выдалось весьма удачным. Уже в десятой минуте на счету «Лады» были два удачных броска в ворота «СЮ». На этом, к сожалению для тольяттинцев, полоса везения кончилась — на 13-й минуте инициативу перехватили уфимцы и забили гол «Ладе».