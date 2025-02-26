mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 21:17

Published 25 февраля, 21:17

Modified 25 февраля, 21:19

Updated 25 февраля, 21:19

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу»

«Салават Юлаев» взял реванш у «Лады»

25 февраля 2025, 21:17
Фото: ХКСЮ/Telegram.

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу»

Счётом 3:2 в пользу «Салавата Юлаева» завершился матч уфимского хоккейного клуба с соперниками с тольяттинской «Ладой» — в среду, 26 февраля, рассказываем об итогах игры.

Напомним, встреча проходила 25 февраля на льду стадиона «Уфа-Арена». Заполненность его в день матча была практически полной.

Начало игры для гостей выдалось весьма удачным. Уже в десятой минуте на счету «Лады» были два удачных броска в ворота «СЮ». На этом, к сожалению для тольяттинцев, полоса везения кончилась — на 13-й минуте инициативу перехватили уфимцы и забили гол «Ладе».

Во вторую двадцатиминутку «Салавату Юлаеву» удалось уже сравнять счёт. Исход игры решился в конце третьего периода, когда уфимцы загнали третью контрольную шайбу.

Отметим, что прошлый матч «СЮ» с «Ладой» 19 февраля обернулся разгромным поражением уфимцев.

Звезда «Салавата Юлаева» отрицает обвинения
Узнать подробнее

Ранее, как сообщал Mkset, нападющий «Салавата» Джош Ливо рассказал журналистам о своей травме.

Читайте также:
«Салават Юлаев» уступил ЦСКАЛидер «Салавата Юлаева» не хочет в тренерыУфимские хоккеисты проиграли аутсайдерам сезона
#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Хоккей#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Салават Юлаев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика