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Posted 7 марта, 08:40

Published 7 марта, 08:40

Modified 7 марта, 09:36

Updated 7 марта, 09:36

Глава МВД Башкирии ушёл с поста

Глава МВД Башкирии покинул пост

7 марта 2025, 08:40
Фото: МВД по Архангельской области.

Глава МВД Башкирии ушёл с поста

Глава МВД Башкирии 60-летний Александр Прядко покинул свой пост, сообщает РБК Уфа со ссылкой на источник в региональном правительстве в пятницу, 7 марта.

Отмечается, что генерал-лейтенант полиции покинул должность в связи с выходом на пенсию. Вчера, 6 марта, Прядко попрощался с коллективом. На момент отставки ему уже исполнилось 60 лет, этот возраст позволяет сотруднику правоохранительных органов уйти на заслуженный отдых.

Врио главы МВД по региону стал заместитель министра Артур Сайфуллин.

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О том, что министр внутренних дел Республики Башкортостан Александр Прядко уходит с должности стало известно ещё 2 марта. Об этом сообщали инсайдерские Телеграм-каналы.

Прядко возглавил МВД Башкирии в марте 2023 года, придя на смену Роману Дееву, покинувшему пост со скандалом. Александр Прядко родился в Челябинской области, в органах начал работать с 1994 года. В разные годы были заместителем глав МВД в Самарской и Волгоградской областях, руководил МВД Архангельской области.

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