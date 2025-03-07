Глава МВД Башкирии покинул пост

Прядко возглавил МВД Башкирии в марте 2023 года, придя на смену Роману Дееву, покинувшему пост со скандалом. Александр Прядко родился в Челябинской области, в органах начал работать с 1994 года. В разные годы были заместителем глав МВД в Самарской и Волгоградской областях, руководил МВД Архангельской области.