Глава МВД Башкирии покинул пост

Posted 7 марта, 08:40
Published 7 марта, 08:40
Modified 7 марта, 09:36
Updated 7 марта, 09:36
Отмечается, что генерал-лейтенант полиции покинул должность в связи с выходом на пенсию. Вчера, 6 марта, Прядко попрощался с коллективом. На момент отставки ему уже исполнилось 60 лет, этот возраст позволяет сотруднику правоохранительных органов уйти на заслуженный отдых.
Врио главы МВД по региону стал заместитель министра Артур Сайфуллин.
О том, что министр внутренних дел Республики Башкортостан Александр Прядко уходит с должности стало известно ещё 2 марта. Об этом сообщали инсайдерские Телеграм-каналы.
Прядко возглавил МВД Башкирии в марте 2023 года, придя на смену Роману Дееву, покинувшему пост со скандалом. Александр Прядко родился в Челябинской области, в органах начал работать с 1994 года. В разные годы были заместителем глав МВД в Самарской и Волгоградской областях, руководил МВД Архангельской области.