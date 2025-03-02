СМИ: Главный полицейский Башкирии ушёл в отставку

Posted 2 марта, 04:54
Published 2 марта, 04:54
Modified 3 марта, 03:55
Updated 3 марта, 03:55
Соответствующий рапорт он уже подписал. Сейчас обязанности Прядко легли на его «зама» — Артура Сайфуллина. Не исключено, что он может возглавить ведомство в дальнейшем.
О причинах своего решения теперь уже бывший руководитель МВД Башкирии публично не сообщал.
Напомним, Прядко возглавил башкирскую полицию в марте 2023 года, сменив прежнего начальника Романа Деева, покинувшего пост со скандалом. Прядко — уроженец Челябинской области, в правоохранительных органах он с 1994 года. В разные годы были заместителем глав МВД в Самарской и Волгоградской областях, руководил полицией Архангельской области.
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