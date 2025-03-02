СМИ: Главный полицейский Башкирии ушёл в отставку

Напомним, Прядко возглавил башкирскую полицию в марте 2023 года, сменив прежнего начальника Романа Деева, покинувшего пост со скандалом. Прядко — уроженец Челябинской области, в правоохранительных органах он с 1994 года. В разные годы были заместителем глав МВД в Самарской и Волгоградской областях, руководил полицией Архангельской области.