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Posted 2 марта, 04:54

Published 2 марта, 04:54

Modified 3 марта, 03:55

Updated 3 марта, 03:55

Глава МВД Башкирии уволился с должности

СМИ: Главный полицейский Башкирии ушёл в отставку

2 марта 2025, 04:54
Фото: УМВД по Архангельской области.

Глава МВД Башкирии уволился с должности

Кресло начальника Министерства внутренних дел в Башкирии добровольно покинул Александр Прядко, проработав на этой должности два года, заявляют в воскресенье, 2 марта, СМИ и инсайдерские Telegram-каналы.

Соответствующий рапорт он уже подписал. Сейчас обязанности Прядко легли на его «зама» — Артура Сайфуллина. Не исключено, что он может возглавить ведомство в дальнейшем.

О причинах своего решения теперь уже бывший руководитель МВД Башкирии публично не сообщал.

Напомним, Прядко возглавил башкирскую полицию в марте 2023 года, сменив прежнего начальника Романа Деева, покинувшего пост со скандалом. Прядко — уроженец Челябинской области, в правоохранительных органах он с 1994 года. В разные годы были заместителем глав МВД в Самарской и Волгоградской областях, руководил полицией Архангельской области.

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Ранее Mkset сообщал о приговоре экс-главе Буздякского сельсовета, проходившего по делу о превышении полномочий.

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