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Posted 6 марта, 21:18

Published 6 марта, 21:18

Modified 6 марта, 21:24

Updated 6 марта, 21:24

Чиновник провернул махинации с топливом в Уфе

Уфимский транспортник оказался коррупционером

6 марта 2025, 21:18
Фото: 1MI.

Чиновник провернул махинации с топливом в Уфе

Ущерб бюджету в ₽37`000 может обернуться для ушлого высокопоставленного уфимца многолетним тюремным заключением, сообщает в пятницу, 7 марта, уфимское МВД на транспорте.

По версии правоохранителей, руководитель неназванной транспортной муниципальной организации наварился на казённом имуществе. С поставщиком он заключил договор на заправку служебной машины — была оформлена транспортная карта на ₽150`000. Между тем чиновник тайком заправлял по ней личное авто. Вскоре этот факт вскрылся.

Было подсчитано, что на себя подозреваемый потратил ₽37 `000. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Она предполагает в худшем случае до шести лет тюрьмы.

Экс-министр транспорта Башкирии скончался в Москве
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Москве скончался от рака бывший министр транспорта из Башкирии, проходивший по громкому делу о взятках.

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