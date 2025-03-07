Уфимский транспортник оказался коррупционером

Posted 6 марта, 21:18
Published 6 марта, 21:18
Modified 6 марта, 21:24
Updated 6 марта, 21:24
По версии правоохранителей, руководитель неназванной транспортной муниципальной организации наварился на казённом имуществе. С поставщиком он заключил договор на заправку служебной машины — была оформлена транспортная карта на ₽150`000. Между тем чиновник тайком заправлял по ней личное авто. Вскоре этот факт вскрылся.
Было подсчитано, что на себя подозреваемый потратил ₽37 `000. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Она предполагает в худшем случае до шести лет тюрьмы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Москве скончался от рака бывший министр транспорта из Башкирии, проходивший по громкому делу о взятках.