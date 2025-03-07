Уфимский транспортник оказался коррупционером

По версии правоохранителей, руководитель неназванной транспортной муниципальной организации наварился на казённом имуществе. С поставщиком он заключил договор на заправку служебной машины — была оформлена транспортная карта на ₽150`000. Между тем чиновник тайком заправлял по ней личное авто. Вскоре этот факт вскрылся.