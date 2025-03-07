Легальный способ увеличить декретные пособия назвали в Уфе

Пособие платят в виде среднего заработка женщины за два календарных года, однако в Башкирии максимальный размер ежемесячного декретного пособия составляет ₽164`000. Если доход заявительницы оказался ниже ожидаемого, то для расчета декретных выплат можно применить заработок из более ранних периодов. Так декретное пособие можно увеличить.