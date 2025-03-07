Легальный способ увеличить декретные пособия назвали в Уфе

Posted 6 марта, 21:46
Published 6 марта, 21:46
Modified 6 марта, 22:06
Updated 6 марта, 22:06
Льготой могут воспользоваться трудоустроенные женщины в декретном отпуске — напомним, он, как правило, длится около 140 дней.
Пособие начинает выплачиваться в течение десяти дней, как только работодатель подтвердит данные о беременности. От самой роженицы никаких заявлений в государственные органы не требуется.
Пособие платят в виде среднего заработка женщины за два календарных года, однако в Башкирии максимальный размер ежемесячного декретного пособия составляет ₽164`000. Если доход заявительницы оказался ниже ожидаемого, то для расчета декретных выплат можно применить заработок из более ранних периодов. Так декретное пособие можно увеличить.
Всего в Башкирии с начала 2025 года выплатили пособия 3,4 тыс. женщинам. На эти цели было выделено порядка ₽527 млн.
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