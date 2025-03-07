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Posted 6 марта, 21:46

Published 6 марта, 21:46

Modified 6 марта, 22:06

Updated 6 марта, 22:06

В Башкирии раздали деньги 3`400 женщинам

Легальный способ увеличить декретные пособия назвали в Уфе

6 марта 2025, 21:46
Фото: 1MI.

В Башкирии раздали деньги 3`400 женщинам

Соцфонд Башкирии в пятницу, 7 марта, поделился с Mkset разъяснениями по получению пособия по беременности и родам.

Льготой могут воспользоваться трудоустроенные женщины в декретном отпуске — напомним, он, как правило, длится около 140 дней.

Пособие начинает выплачиваться в течение десяти дней, как только работодатель подтвердит данные о беременности. От самой роженицы никаких заявлений в государственные органы не требуется.

Пособие платят в виде среднего заработка женщины за два календарных года, однако в Башкирии максимальный размер ежемесячного декретного пособия составляет ₽164`000. Если доход заявительницы оказался ниже ожидаемого, то для расчета декретных выплат можно применить заработок из более ранних периодов. Так декретное пособие можно увеличить.

Всего в Башкирии с начала 2025 года выплатили пособия 3,4 тыс. женщинам. На эти цели было выделено порядка ₽527 млн.

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Ранее Mkset рассказывал о том, кому в Башкирии полагается выход на пенсию задолго до наступления общего пенсионного возраста.

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