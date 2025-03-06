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Posted 6 марта, 10:45

Published 6 марта, 10:45

Modified 6 марта, 10:49

Updated 6 марта, 10:49

Министру Башкирии прокуратура выдала представление

Министр получил представление прокуратуры Башкирии

6 марта 2025, 10:45
Фото: 1MI.

Министру Башкирии прокуратура выдала представление

Вице-премьеру правительства Башкирии — министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову внесено представление прокуратуры, сообщает надзорное ведомство по региону в четверг, 6 марта.

До вынесения представления прокуратура проверила исполнения Минсельхозом РБ полномочий при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Выяснилось, что ведомство без законных причин отказало 11 участникам в допуске заявки к конкурсу. Без внимания сотрудников регионального Минсельхоза осталось и бездействие трёх грантополучателей, не представлявших ежеквартальные отчеты о расходах вовремя.

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Также в заключённых с четырьмя бизнесменами соглашениях не были обозначены сроки сохранности субсидируемых и покупаемых животных, птиц и техники.

Кроме того, из-за нарушения министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан срока направления в налоговую данных о получателях поддержки, в реестр не была внесена информация о 24 предпринимателях.

По указанным нарушениям прокуратура и внесла в адрес министра представление.

Ранее в область внимание прокуратуры попал глава регионального Минздрава.

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