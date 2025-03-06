Министр получил представление прокуратуры Башкирии

Posted 6 марта, 10:45
Published 6 марта, 10:45
Modified 6 марта, 10:49
Updated 6 марта, 10:49
До вынесения представления прокуратура проверила исполнения Минсельхозом РБ полномочий при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Выяснилось, что ведомство без законных причин отказало 11 участникам в допуске заявки к конкурсу. Без внимания сотрудников регионального Минсельхоза осталось и бездействие трёх грантополучателей, не представлявших ежеквартальные отчеты о расходах вовремя.
Также в заключённых с четырьмя бизнесменами соглашениях не были обозначены сроки сохранности субсидируемых и покупаемых животных, птиц и техники.
Кроме того, из-за нарушения министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан срока направления в налоговую данных о получателях поддержки, в реестр не была внесена информация о 24 предпринимателях.
По указанным нарушениям прокуратура и внесла в адрес министра представление.
Ранее в область внимание прокуратуры попал глава регионального Минздрава.