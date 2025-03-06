Министр получил представление прокуратуры Башкирии

Выяснилось, что ведомство без законных причин отказало 11 участникам в допуске заявки к конкурсу. Без внимания сотрудников регионального Минсельхоза осталось и бездействие трёх грантополучателей, не представлявших ежеквартальные отчеты о расходах вовремя.