Охранников закрытого города Башкирии оставили без пенсии

Posted 6 марта, 09:50
Published 6 марта, 09:50
Modified 6 марта, 10:44
Updated 6 марта, 10:44
Проверкой надзорного ведомства было установлено, что охранная организация с декабря 2024 года при увольнении окончательно не рассчитала шесть сотрудников, и осталась им должна свыше ₽124`000. Также фирма не сделала перечисление в пользу работников подоходного налога и страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.
По результатам проверки следственные органы возбудили уголовку по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Также прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании долга и произведении отчислений.
Ранее сообщалось, что в Уфе 44 сотрудникам компании задолжали ₽1,6 млн зарплаты.