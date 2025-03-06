Охранников закрытого города Башкирии оставили без пенсии

Проверкой надзорного ведомства было установлено, что охранная организация с декабря 2024 года при увольнении окончательно не рассчитала шесть сотрудников, и осталась им должна свыше ₽124`000. Также фирма не сделала перечисление в пользу работников подоходного налога и страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.