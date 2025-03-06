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Posted 6 марта, 09:50

Published 6 марта, 09:50

Modified 6 марта, 10:44

Updated 6 марта, 10:44

Охранникам в Межгорье не платили зарплату

Охранников закрытого города Башкирии оставили без пенсии

6 марта 2025, 09:50
Фото: 1MI.

Охранникам в Межгорье не платили зарплату

В закрытом башкирском городе Межгорье возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты охранникам ЧОП «Защита», сообщает прокуратура РБ в четверг, 6 марта.

Проверкой надзорного ведомства было установлено, что охранная организация с декабря 2024 года при увольнении окончательно не рассчитала шесть сотрудников, и осталась им должна свыше ₽124`000. Также фирма не сделала перечисление в пользу работников подоходного налога и страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.

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По результатам проверки следственные органы возбудили уголовку по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Также прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании долга и произведении отчислений.

Ранее сообщалось, что в Уфе 44 сотрудникам компании задолжали ₽1,6 млн зарплаты.

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