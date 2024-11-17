Челябинская область

Уфа выходит из берегов

На этот час в 9 муниципальных образованиях Башкортостана зафиксировано 17 ситуаций, связанных с подтоплением территорий в результате дождевого паводка, сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.