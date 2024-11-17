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Челябинская область

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Ноябрь
Мужчину из Башкирии убили в очереди за продуктами
17 ноября, 06:20
Башкирия кормит Татарстан
14 ноября, 16:47
Фуру разорвало напополам в Башкирии
8 ноября, 13:45
Октябрь
Видео. Убийство таксистки в Челябинской области и бунт против цыган — подробности инцидента
25 октября, 04:40
Пьяная автоледи убила рабочего в Башкирии
12 октября, 13:37
Видео. Обнальщиков задержали в Башкирии
4 октября, 08:59
Настойчивый вор получил ₽15 млн
2 октября, 17:05
Сентябрь
Ушлый наркоторговец сел на шесть лет в Башкирии
5 сентября, 07:41
Август
«Салават Юлаев» обыграл «Магнитку» на мемориале Ромазана
28 августа, 16:19
Интернет-магазин для наркоманов открыли в Башкирии
28 августа, 10:44
ЦУП для беспилотников задумали в Башкирии
23 августа, 14:33
Красотку из Башкирии зарезали из-за измены
22 августа, 10:03
Пропавшую на острове уроженку Башкирии нашли
22 августа, 06:06
Срочно. Автобус с детьми перевернулся в Башкирии
21 августа, 16:09
Живой смерч напугал Башкирию
21 августа, 07:16
Июль
Уфа выходит из берегов
На этот час в 9 муниципальных образованиях Башкортостана зафиксировано 17 ситуаций, связанных с подтоплением территорий в результате дождевого паводка, сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
30 июля, 14:30
Башкирия опасна для детей
30 июля, 08:56
Возле тела бойца СВО нашли шесть бутылок водки
22 июля, 10:38
Горящий автобус тушили добровольцы и пожарные в Башкирии
В рейсовом транспорте находились 43 туриста из Челябинской области, сообщает пресс-служба МЧС РБ.
7 июля, 17:53
На границе Башкирии эвакуировали сотни туристов
Более 200 человек вывезли спасатели с берега реки Юрюзани во время затопления, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.
2 июля, 07:30

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