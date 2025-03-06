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Posted 6 марта, 15:21

Published 6 марта, 15:21

Modified 6 марта, 20:13

Updated 6 марта, 20:13

На СВО погиб мобилизованный уроженец Башкирии

Мобилизованный грузчик из Башкирии погиб на СВО

6 марта 2025, 15:21
Фото: газета «Выбор».

На СВО погиб мобилизованный уроженец Башкирии

Сюжет
Мобилизация
В Салавате состоялось прощание с погибшим в ходе спецоперации Евгением Бабайцевым, пишут местные паблики и газета «Выбор» в четверг, 6 марта.

Как гласит некролог, в зону СВО салаватец отправился в сентябре 2022 года. Был ли он мобилизован или подписал контракт с Минобороны — не уточняется, однако можно предположить, что мужчину всё же призвали (в сентябре 2022 года началась мобилизация для участия в СВО — прим. Mkset).

Смертельное ранение боец получил 18 февраля 2025 года при выполнении боевого задания.

Некролог гласит, что Бабайцев вырос в Салавате Республики Башкортостан, там же окончил профессиональный лицей №20.

Мобилизованный рабочий из Башкирии погиб на СВО
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Ранее Mkset сообщал о гибели на СВО мобилизованного белоречанина. Земляки погибшего считают его смерть утратой для всей Республики Башкортостан.

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