Мобилизованный грузчик из Башкирии погиб на СВО

Posted 6 марта, 15:21
Published 6 марта, 15:21
Modified 6 марта, 20:13
Updated 6 марта, 20:13
Как гласит некролог, в зону СВО салаватец отправился в сентябре 2022 года. Был ли он мобилизован или подписал контракт с Минобороны — не уточняется, однако можно предположить, что мужчину всё же призвали (в сентябре 2022 года началась мобилизация для участия в СВО — прим. Mkset).
Смертельное ранение боец получил 18 февраля 2025 года при выполнении боевого задания.
Некролог гласит, что Бабайцев вырос в Салавате Республики Башкортостан, там же окончил профессиональный лицей №20.
Ранее Mkset сообщал о гибели на СВО мобилизованного белоречанина. Земляки погибшего считают его смерть утратой для всей Республики Башкортостан.