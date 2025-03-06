Мобилизованный грузчик из Башкирии погиб на СВО

Как гласит некролог, в зону СВО салаватец отправился в сентябре 2022 года. Был ли он мобилизован или подписал контракт с Минобороны — не уточняется, однако можно предположить, что мужчину всё же призвали (в сентябре 2022 года началась мобилизация для участия в СВО — прим. Mkset).