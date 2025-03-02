Мобилизованный рабочий из Башкирии погиб на СВО

Пройдя срочную службу под Ульяновском, трудился на Белорецком металлургическом комбинате и Уральском пружинном заводе. В октябре 2022 года Богданова мобилизовали, спустя два года — в октябре 2024 года — боец погиб. Служил башкортостанец в инженерном-сапёрных войсках, позже — штурмовиком. Ещё при жизни получил медали «Участнику специальной военной операции» и «За службу в инженерных войсках».