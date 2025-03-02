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Posted 2 марта, 08:02

Published 2 марта, 08:02

Modified 2 марта, 08:04

Updated 2 марта, 08:04

На СВО погиб мобилизованный из Башкирии

Мобилизованный рабочий из Башкирии погиб на СВО

2 марта 2025, 08:02
Фото: 1MI.

На СВО погиб мобилизованный из Башкирии

Сюжет
Мобилизация
В ходе спецоперации смертельное ранение получил белоречанин Максим Богданов, сообщает в воскресенье, 2 марта, администрация Белорецкого района Башкортостана.

Сердце бойца перестало биться на 38-м году жизни. Некролог гласит, что своё детство военнослужащий провёл в селе Узянбаш, там он закончил школу. Следующее образование Богданов получал в Белорецком профессиональном училище №26.

Пройдя срочную службу под Ульяновском, трудился на Белорецком металлургическом комбинате и Уральском пружинном заводе. В октябре 2022 года Богданова мобилизовали, спустя два года — в октябре 2024 года — боец погиб. Служил башкортостанец в инженерном-сапёрных войсках, позже — штурмовиком. Ещё при жизни получил медали «Участнику специальной военной операции» и «За службу в инженерных войсках».

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Ранее Mkset сообщал о гибели на СВО другого уроженца Белорецкого района.

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