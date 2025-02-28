mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 22:17

Published 27 февраля, 22:17

Modified 27 февраля, 22:19

Updated 27 февраля, 22:19

Трофейную технику НАТО покажут в Уфе

Военную технику стянут в Уфу

27 февраля 2025, 22:17
Фото: 1MI.

Трофейную технику НАТО покажут в Уфе

В столице Башкирии проведут показ западной военной техники, захваченной в ходе боевых действий — соответствующий анонс дал глава региона Радий Хабиров, выяснил Mkset в пятницу, 28 февраля.

Как заявил руководитель Республики в ходе правительственного совещания, выставку военных машин проведут 9 мая. На всеобщее обозрение привезти собираются образцы трофейной техники, которую «добыли» бойцы сформированных в Башкирии батальонов.

Упомянул Хабиров и традиционный парад, который проводится каждый День победы. В 2025 году, согласно обещаниям главы региона, смотр боевых машин пройдёт как обычно.

Уфимским ветеранам СВО выдадут помощников
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе создали структуру для помощи бойцам СВО с трудоустройством.

Читайте также:
Герой России тоскует по БашкирииУфимцев напугали плакаты про атаки дроновДомофоны Уфы будут оповещать о беспилотниках
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#День Победы#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Война#Радий Хабиров#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Спецоперация#СВО#Белебей#Мелеуз#Янаул#Военная техника#Парад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика