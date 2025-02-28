Военную технику стянут в Уфу

Posted 27 февраля, 22:17
Published 27 февраля, 22:17
Modified 27 февраля, 22:19
Updated 27 февраля, 22:19
Как заявил руководитель Республики в ходе правительственного совещания, выставку военных машин проведут 9 мая. На всеобщее обозрение привезти собираются образцы трофейной техники, которую «добыли» бойцы сформированных в Башкирии батальонов.
Упомянул Хабиров и традиционный парад, который проводится каждый День победы. В 2025 году, согласно обещаниям главы региона, смотр боевых машин пройдёт как обычно.