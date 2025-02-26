Домофоны Уфы будут оповещать о беспилотниках

Так, если в городе объявят воздушную тревогу из-за атаки беспилотников или иного типа угрозы, соответствующее сообщение будет появляться на бегущей строке домофона. Разумеется, технически реализуемо это лишь на новых устройствах. Домам, оснащённым технологиями прошлого десятилетия такой «роскоши» ждать не стоит.