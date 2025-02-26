Домофоны Уфы будут оповещать о беспилотниках

Posted 26 февраля, 17:14
Published 26 февраля, 17:14
Modified 26 февраля, 19:33
Updated 26 февраля, 19:33
Так, если в городе объявят воздушную тревогу из-за атаки беспилотников или иного типа угрозы, соответствующее сообщение будет появляться на бегущей строке домофона. Разумеется, технически реализуемо это лишь на новых устройствах. Домам, оснащённым технологиями прошлого десятилетия такой «роскоши» ждать не стоит.
Домофоны также будут автоматически открывать двери подъездов, чтобы проходящие мимо люди могли войти внутрь и укрыться в убежище, коими по совместительству являются подвалы зданий.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собираются проверить системы оповещения населения об угрозах и необходимости предпринять меры по собственной безопасности.