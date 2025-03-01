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Posted 1 марта, 17:50

Published 1 марта, 17:50

Modified 1 марта, 17:53

Updated 1 марта, 17:53

В летевшем в Уфу самолёте отказали авиагоризонты

Уфимский самолёт чуть не потерялся в небе

1 марта 2025, 17:50
Фото: 1MI.

В летевшем в Уфу самолёте отказали авиагоризонты

Воздушное судно совершило экстренную посадку после взятия курса на Уфу, сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент» в субботу, 1 марта.

Самолёт компании «ЮТэйр» должен был выполнять рейс из Красноярска в аэропорт башкирской столицы. Уже в полёте экипаж доложил об отказе некоторого оборудования, а именно, авиагоризонтов.

Было принято решение вернуться в исходную воздушную гавань. Пассажиров пересадили на другой самолёт.

Авиагоризонт — это прибор, показывающий положение самолёта относительно линии горизонта. Он помогает пилоту ориентироваться в пространстве, особенно в условиях плохой видимости.

Отказ авиагоризонта опасен тем, что пилот может потерять пространственную ориентацию, что может привести к неконтролируемому полёту и катастрофе, особенно в ночных или сложных метеоусловиях.

Уфимский самолет экстренно сел в Братске
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Братске экстренно сел самолёт Иркутск — Уфа из-за больного пассажира.

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