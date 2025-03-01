Уфимский самолёт чуть не потерялся в небе

Posted 1 марта, 17:50
Published 1 марта, 17:50
Modified 1 марта, 17:53
Updated 1 марта, 17:53
Самолёт компании «ЮТэйр» должен был выполнять рейс из Красноярска в аэропорт башкирской столицы. Уже в полёте экипаж доложил об отказе некоторого оборудования, а именно, авиагоризонтов.
Было принято решение вернуться в исходную воздушную гавань. Пассажиров пересадили на другой самолёт.
Авиагоризонт — это прибор, показывающий положение самолёта относительно линии горизонта. Он помогает пилоту ориентироваться в пространстве, особенно в условиях плохой видимости.
Отказ авиагоризонта опасен тем, что пилот может потерять пространственную ориентацию, что может привести к неконтролируемому полёту и катастрофе, особенно в ночных или сложных метеоусловиях.
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