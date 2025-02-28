Сирота из Башкирии погиб на СВО

Posted 28 февраля, 05:26
Published 28 февраля, 05:26
Modified 28 февраля, 09:45
Updated 28 февраля, 09:45
Как стало известно, 26 февраля на Аллее Героев Белорецка прошла церемония прощания с Дмитрием Ломовцевым, погибшим в зоне СВО. Ему было всего 34 года. Дмитрий родился и вырос в Белорецке. После окончания 9 классов школы № 1 получил профессию мастера столярно-плотничных и паркетных работ в профессиональном училище № 26. Судьба Дмитрия сложилась непросто: с 14 лет он рос без родителей, его воспитанием занималась бабушка.
До службы по контракту Дмитрий работал на различных предприятиях города. В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Там он служил стрелком-санитаром в штурмовой роте. К сожалению, в январе 2025 года Дмитрий Ломовцев погиб. По словам родных, Дмитрий был добрым, отзывчивым и энергичным человеком.
Как ранее сообщал Mkset, участник СВО из Дёмского района Уфы, несмотря на тяжелые условия службы, проявил милосердие и спас маленькое животное.