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Posted 28 февраля, 05:26

Published 28 февраля, 05:26

Modified 28 февраля, 09:45

Updated 28 февраля, 09:45

Сирота из Башкирии погиб на СВО

Сирота из Башкирии погиб на СВО

28 февраля 2025, 05:26
Фото: VK: Администрация Белорецкого р-н.
В Белорецке простились с Дмитрием Ломовцевым, отдавшим жизнь в ходе специальной военной операции, сообщает в пятницу, 28 февраля, администрация района.

Как стало известно, 26 февраля на Аллее Героев Белорецка прошла церемония прощания с Дмитрием Ломовцевым, погибшим в зоне СВО. Ему было всего 34 года. Дмитрий родился и вырос в Белорецке. После окончания 9 классов школы № 1 получил профессию мастера столярно-плотничных и паркетных работ в профессиональном училище № 26. Судьба Дмитрия сложилась непросто: с 14 лет он рос без родителей, его воспитанием занималась бабушка.

До службы по контракту Дмитрий работал на различных предприятиях города. В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Там он служил стрелком-санитаром в штурмовой роте. К сожалению, в январе 2025 года Дмитрий Ломовцев погиб. По словам родных, Дмитрий был добрым, отзывчивым и энергичным человеком.

Как ранее сообщал Mkset, участник СВО из Дёмского района Уфы, несмотря на тяжелые условия службы, проявил милосердие и спас маленькое животное.

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