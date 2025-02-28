Сирота из Башкирии погиб на СВО

Как стало известно, 26 февраля на Аллее Героев Белорецка прошла церемония прощания с Дмитрием Ломовцевым, погибшим в зоне СВО. Ему было всего 34 года. Дмитрий родился и вырос в Белорецке. После окончания 9 классов школы № 1 получил профессию мастера столярно-плотничных и паркетных работ в профессиональном училище № 26. Судьба Дмитрия сложилась непросто: с 14 лет он рос без родителей, его воспитанием занималась бабушка.