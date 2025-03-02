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Posted 2 марта, 06:11

Published 2 марта, 06:11

Modified 2 марта, 06:13

Updated 2 марта, 06:13

В Башкирии перекрыли трассу Уфа — Оренбург

В Башкирии перекрыли трассу Уфа — Оренбург

2 марта 2025, 06:11
Фото: 1MI.
На территории Башкортостана частично запретили движение любого транспорта по автодороге P-240, сообщили в воскресенье, 2 марта, в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Запрет касается участка трассы от со 146 по 163 км (от Новой Васильевки до Салавата), который ранее уже перекрывался. Ограничение действует до 12:00 2 марта, однако может быть в дальнейшем продлено, о чём Mkset сообщит дополнительно.

Причиной таких мер власти Республики назвали опасные погодные условия — сильный ветер и метель.

Уфимские чиновники стали пассажирами автобусов
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимских чиновников начали отправлять на проверки работы общественного транспорта в городе.

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