В Башкирии перекрыли трассу Уфа — Оренбург

Posted 2 марта, 06:11
Published 2 марта, 06:11
Modified 2 марта, 06:13
Updated 2 марта, 06:13
Запрет касается участка трассы от со 146 по 163 км (от Новой Васильевки до Салавата), который ранее уже перекрывался. Ограничение действует до 12:00 2 марта, однако может быть в дальнейшем продлено, о чём Mkset сообщит дополнительно.
Причиной таких мер власти Республики назвали опасные погодные условия — сильный ветер и метель.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимских чиновников начали отправлять на проверки работы общественного транспорта в городе.