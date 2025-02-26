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Posted 26 февраля, 09:15

Published 26 февраля, 09:15

Modified 26 февраля, 09:34

Updated 26 февраля, 09:34

Мужчина отдал мошенникам свыше ₽7 млн

Уфимец обменял ₽7,3 млн на фантики

26 февраля 2025, 09:15
Фото: 1MI.

Мужчина отдал мошенникам свыше ₽7 млн

Житель села Чесноковка Уфимского района потерял свыше ₽7 млн, желая стать богатым на инвестициях в криптовалюту, сообщает МВД по Башкирии в среду, 26 февраля.

В 2024 году мужчина прошёл онлайн-курс по теме инвестирования и познакомился с людьми, которые заинтересовали его криптой. Но люди эти были не простые, а с мошенническими наклонностями. Аферисты на волне интереса мужчины к криптовалюте пообещали ему золотые горы. Началось всё с перевода сбережений в ₽1,8 млн. Уже далее последовали кредиты на ₽2,3 млн, ₽1,2 млн и ₽2 млн. Все деньги ушли на счета мошенников.

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Когда выяснилось, что операции по «крипте» заблокированы, мужчина позвонил в поддержку. Там ему объяснили, что валюта была ненастоящей, а его кошелёк — «липовым». Житель Чесноковки обратился к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Уфе осудили замдиректора нефтяной компании за мошенничество.

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