Уфимец обменял ₽7,3 млн на фантики

В 2024 году мужчина прошёл онлайн-курс по теме инвестирования и познакомился с людьми, которые заинтересовали его криптой. Но люди эти были не простые, а с мошенническими наклонностями. Аферисты на волне интереса мужчины к криптовалюте пообещали ему золотые горы. Началось всё с перевода сбережений в ₽1,8 млн. Уже далее последовали кредиты на ₽2,3 млн, ₽1,2 млн и ₽2 млн. Все деньги ушли на счета мошенников.