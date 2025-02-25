Обвиненный в мошенничестве на СВО депутат останется в СИЗО

Напомним, Алексей Локотченко был арестован в середине декабря прошлого года. По версии следствия, депутат предложил некоей женщине заключить «липовый» контракт о службе в добровольческом формировании Минобороны. Это должно было стать основанием для прекращения против неё уголовного дела. Для этого необходимы были ₽10 млн. Вскоре выяснилось, что эта женщина является адвокатом. У нее несколько иномарок премиум класса и квартир в центре Уфы. В последний раз суд оставлял народного избранника и дальше сидеть за решёткой 25 января. Сегодня, 25 февраля, арест был продлён.