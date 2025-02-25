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Posted 25 февраля, 11:17

Published 25 февраля, 11:17

Modified 25 февраля, 11:21

Updated 25 февраля, 11:21

Башкирского депутата оставили за решёткой

Обвиненный в мошенничестве на СВО депутат останется в СИЗО

25 февраля 2025, 11:17
Фото: 1MI.

Башкирского депутата оставили за решёткой

Депутату парламента Республики Башкортостан Алексею Локотченко продлён арест, сообщает РБК Уфа со ссылкой на Советский райсуд Уфы во вторник, 25 февраля.

Отмечается, что парламентарий останется под стражей до 30 апреля.

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Напомним, Алексей Локотченко был арестован в середине декабря прошлого года. По версии следствия, депутат предложил некоей женщине заключить «липовый» контракт о службе в добровольческом формировании Минобороны. Это должно было стать основанием для прекращения против неё уголовного дела. Для этого необходимы были ₽10 млн. Вскоре выяснилось, что эта женщина является адвокатом. У нее несколько иномарок премиум класса и квартир в центре Уфы. В последний раз суд оставлял народного избранника и дальше сидеть за решёткой 25 января. Сегодня, 25 февраля, арест был продлён.

Кстати, Локотченко был в зоне СВО. Туда он попал в феврале 2024 года. В ноябре 2024 года стало известно, что депутат исчез в зоне боевых действий, но потом вышел на связь.

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