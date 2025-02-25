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Posted 25 февраля, 09:53

Published 25 февраля, 09:53

Modified 25 февраля, 10:28

Updated 25 февраля, 10:28

Вера в банк лишила пенсионерку всех сбережений

Вера в банк лишила пенсионерку всех сбережений

25 февраля 2025, 09:53
Фото: 1MI.
Жительница Нефтекамска стала жертвой мошенников, поверив в заманчивую рекламу «удаленного заработка» и лишилась всех своих сбережений, сообщает во вторник, 25 февраля, МВД России по РБ.

История 72-летней пенсионерки из Нефтекамска — это печальное напоминание о том, как легко можно стать жертвой обмана в современном цифровом мире. Женщина, желая немного подзаработать, наткнулась в интернете на рекламу, которая, казалось, предлагала идеальное решение — удаленный заработок с помощью известного банка.

Не подозревая подвоха, пенсионерка оставила свои данные и номер телефона на сайте, после чего с ней связались «брокер» и «финансовый аналитик». Эти умелые манипуляторы убедили женщину вложить деньги в некую инвестиционную компанию, обещая баснословную прибыль. Поначалу пенсионерка переводила небольшие суммы, чтобы проверить «выгодность» предложения. Но аппетит мошенников рос, и они решили действовать более масштабно. Под предлогом удвоения процентов, они уговорили женщину подключить демонстрацию экрана телефона и открыть онлайн-приложения банков. Увидев накопительный счет с суммой более ₽220`000, аферисты не могли упустить такой шанс.

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Под диктовку злоумышленников, пенсионерка перевела все свои сбережения в «инвестиции». Целый месяц она ждала обещанных выплат, но деньги так и не поступили на счет. Более того, мошенники продолжают звонить пожилой женщине и выманивать у нее новые вложения. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Как ранее сообщал Mkset, житель Уфы решил быстро разбогатеть, но его авантюра с массовой скупкой сим-карт привела его прямиком на скамью подсудимых.

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