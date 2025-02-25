Вера в банк лишила пенсионерку всех сбережений

Не подозревая подвоха, пенсионерка оставила свои данные и номер телефона на сайте, после чего с ней связались «брокер» и «финансовый аналитик». Эти умелые манипуляторы убедили женщину вложить деньги в некую инвестиционную компанию, обещая баснословную прибыль. Поначалу пенсионерка переводила небольшие суммы, чтобы проверить «выгодность» предложения. Но аппетит мошенников рос, и они решили действовать более масштабно. Под предлогом удвоения процентов, они уговорили женщину подключить демонстрацию экрана телефона и открыть онлайн-приложения банков. Увидев накопительный счет с суммой более ₽220`000, аферисты не могли упустить такой шанс.