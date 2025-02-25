Вера в банк лишила пенсионерку всех сбережений

Posted 25 февраля, 09:53
Published 25 февраля, 09:53
Modified 25 февраля, 10:28
Updated 25 февраля, 10:28
История 72-летней пенсионерки из Нефтекамска — это печальное напоминание о том, как легко можно стать жертвой обмана в современном цифровом мире. Женщина, желая немного подзаработать, наткнулась в интернете на рекламу, которая, казалось, предлагала идеальное решение — удаленный заработок с помощью известного банка.
Не подозревая подвоха, пенсионерка оставила свои данные и номер телефона на сайте, после чего с ней связались «брокер» и «финансовый аналитик». Эти умелые манипуляторы убедили женщину вложить деньги в некую инвестиционную компанию, обещая баснословную прибыль. Поначалу пенсионерка переводила небольшие суммы, чтобы проверить «выгодность» предложения. Но аппетит мошенников рос, и они решили действовать более масштабно. Под предлогом удвоения процентов, они уговорили женщину подключить демонстрацию экрана телефона и открыть онлайн-приложения банков. Увидев накопительный счет с суммой более ₽220`000, аферисты не могли упустить такой шанс.
Под диктовку злоумышленников, пенсионерка перевела все свои сбережения в «инвестиции». Целый месяц она ждала обещанных выплат, но деньги так и не поступили на счет. Более того, мошенники продолжают звонить пожилой женщине и выманивать у нее новые вложения. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщал Mkset, житель Уфы решил быстро разбогатеть, но его авантюра с массовой скупкой сим-карт привела его прямиком на скамью подсудимых.