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Posted 19 февраля, 09:12

Published 19 февраля, 09:12

Modified 19 февраля, 09:51

Updated 19 февраля, 09:51

Замдиректору нефтяной фирмы изменили наказание в Уфе

Нефтяного мошенника осудили в Уфе

19 февраля 2025, 09:12
Фото: 1MI.

Замдиректору нефтяной фирмы изменили наказание в Уфе

В Башкирии суд изменил приговор замдиректора ООО «Нефте-Сервис» в части уплаты штрафа, сообщает пресс-служба региональных судов в среду, 19 февраля.

В 2018-19 годах мужчина пообещал поставку топлива фирмам из Москвы и Узбекистана, но не сделал этого. Получив деньги, он потратил их на себя. В результате компании понесли крупный ущерб.

Нефтяной начальник не признал свою вину. Приговором Советского райсуда башкирской столицы Орлову назначили 9,5 лет ИК общего режима. Также он был оштрафован на четверть миллиона рублей.

Во вторник, 18 февраля, апелляцией судебной коллегии ВС РБ вышеуказанный приговор был изменён — было исключено назначение штрафа. В остальном приговор не поменялся.

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Ранее сообщалось о мошенничестве в Республике Башкортостан с частными домами.

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