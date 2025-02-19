Нефтяного мошенника осудили в Уфе

Posted 19 февраля, 09:12
Published 19 февраля, 09:12
Modified 19 февраля, 09:51
Updated 19 февраля, 09:51
В 2018-19 годах мужчина пообещал поставку топлива фирмам из Москвы и Узбекистана, но не сделал этого. Получив деньги, он потратил их на себя. В результате компании понесли крупный ущерб.
Нефтяной начальник не признал свою вину. Приговором Советского райсуда башкирской столицы Орлову назначили 9,5 лет ИК общего режима. Также он был оштрафован на четверть миллиона рублей.
Во вторник, 18 февраля, апелляцией судебной коллегии ВС РБ вышеуказанный приговор был изменён — было исключено назначение штрафа. В остальном приговор не поменялся.