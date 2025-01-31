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Posted 31 января, 05:02

Published 31 января, 05:02

Modified 31 января, 08:37

Updated 31 января, 08:37

Уфимец перевел 12 миллионов рублей возлюбленной с сайта знакомств

Найти любовь в Уфе — ₽12 млн

31 января 2025, 05:02
Фото: 1MI.

Уфимец перевел 12 миллионов рублей возлюбленной с сайта знакомств

В поисках любви на сайте знакомств мужчина переводил деньги аферистам: два кредита, займы, квартира — все перешло в руки преступников, сообщает полиция Башкирии в пятницу, 31 января.

Женатый 42-летний уфимец познакомился с девушкой на сайте знакомств. Сообщение за сообщением — и у них закрутился роман. Тогда девушка предложила позвонить парню на мобильный. Он дал свой номер, и долгожданный звонок вскоре поступил. Вначале его смутил непонятный нероссийский номер телефона новой знакомой. Но та успокоила его, пояснив, что пока находится в Голландии, и сим-карта местная. В процессе общения девушка рассказала, что очень богата и много путешествует благодаря инвестированию в ценные бумаги. Она стала настойчиво навязывать ему вложиться в акции и жить припеваючи, уверяла, что у нее есть родственник, который отлично разбирается в ценных бумагах.

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По видеосвязи мошенница познакомила мужчину со своим финансово грамотным «племянником». Молодой человек указал на приложение для заработка на интернет-бирже. В нее и стал вкладывать свои деньги уфимец. Ему внушили, что он работает в команде, уфимец «прошел стажировку», чтобы больше заработать. Таким образом, вложения уфимца стали расти. Если вначале это были суммы по 50-60 тысяч рублей, то вскоре они возросли до 200 тысяч.

Все это время инвестор искренне верил, что он переводит деньги на специальный счет и зарабатывает на акциях. Затем он оформил два кредита, оформил займы в разных банках, а позже подключил и свою жену. Убедил продать квартиру и перевести все деньги на счет биржи. И лишь через месяц после вложений в «покупку» акций мужчина решил подробнее ознакомиться с информацией о выводе финансовых средств. И лишь тогда понял, что связался с мошенниками.

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