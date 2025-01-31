Найти любовь в Уфе — ₽12 млн

Женатый 42-летний уфимец познакомился с девушкой на сайте знакомств. Сообщение за сообщением — и у них закрутился роман. Тогда девушка предложила позвонить парню на мобильный. Он дал свой номер, и долгожданный звонок вскоре поступил. Вначале его смутил непонятный нероссийский номер телефона новой знакомой. Но та успокоила его, пояснив, что пока находится в Голландии, и сим-карта местная. В процессе общения девушка рассказала, что очень богата и много путешествует благодаря инвестированию в ценные бумаги. Она стала настойчиво навязывать ему вложиться в акции и жить припеваючи, уверяла, что у нее есть родственник, который отлично разбирается в ценных бумагах.