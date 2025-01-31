Найти любовь в Уфе — ₽12 млн

Posted 31 января, 05:02
Published 31 января, 05:02
Modified 31 января, 08:37
Updated 31 января, 08:37
Женатый 42-летний уфимец познакомился с девушкой на сайте знакомств. Сообщение за сообщением — и у них закрутился роман. Тогда девушка предложила позвонить парню на мобильный. Он дал свой номер, и долгожданный звонок вскоре поступил. Вначале его смутил непонятный нероссийский номер телефона новой знакомой. Но та успокоила его, пояснив, что пока находится в Голландии, и сим-карта местная. В процессе общения девушка рассказала, что очень богата и много путешествует благодаря инвестированию в ценные бумаги. Она стала настойчиво навязывать ему вложиться в акции и жить припеваючи, уверяла, что у нее есть родственник, который отлично разбирается в ценных бумагах.
По видеосвязи мошенница познакомила мужчину со своим финансово грамотным «племянником». Молодой человек указал на приложение для заработка на интернет-бирже. В нее и стал вкладывать свои деньги уфимец. Ему внушили, что он работает в команде, уфимец «прошел стажировку», чтобы больше заработать. Таким образом, вложения уфимца стали расти. Если вначале это были суммы по 50-60 тысяч рублей, то вскоре они возросли до 200 тысяч.
Все это время инвестор искренне верил, что он переводит деньги на специальный счет и зарабатывает на акциях. Затем он оформил два кредита, оформил займы в разных банках, а позже подключил и свою жену. Убедил продать квартиру и перевести все деньги на счет биржи. И лишь через месяц после вложений в «покупку» акций мужчина решил подробнее ознакомиться с информацией о выводе финансовых средств. И лишь тогда понял, что связался с мошенниками.