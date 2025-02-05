Уфимская банда на век отправилась в колонию за бесчеловечные преступления

Posted 5 февраля, 13:04
Published 5 февраля, 13:04
Modified 3 марта, 13:13
Updated 3 марта, 13:13
Так, создателями банды были двое горожан. Они позвали в неё двух человек, а также привлекали для бандитского промысла ещё трёх уфимцев. С сентября по октябрь 2020 года бандиты совершали все вышеперечисленные злодеяния.
Бандиты записывали признания потерпевших о якобы распространении наркотиков, и говорили, что передадут их полицейским. В итоге 12 человек отдали бандитам деньги, телефоны, различные документы и другие личные вещи на сумму более ₽700`366.
Суд вынес обвинительный приговор: организаторы банды получили по 15 лет «строгача», а другие — от 8 до 11 лет в колониях. Общая сумма назначенного срока наказания достигает почти100 лет.