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Posted 29 января, 11:35

Published 29 января, 11:35

Modified 29 января, 11:45

Updated 29 января, 11:45

Гендиректора аэропорта Магнитогорска осудили в Башкирии

Челябинского директора осудили в Башкирии

29 января 2025, 11:35
Фото: mkset.ru.

Гендиректора аэропорта Магнитогорска осудили в Башкирии

Уже бывшего генерального директора «Аэропорт Магнитогорск» забрали в колонию прямо из зала Абзелиловского суда в Башкирии в среду, 29 января.

Как установил суд, Евгений Кирсанов — бывший гендиректор магнитогорского аэропорта — на протяжении двух лет пользовался служебным положением. Кирсанов премировал сам себя — всего было начислено более ₽2 млн необоснованных выплат. Жена экс-директора летала исключительно бизнес-классом, билеты в который оплачивались за счет аэропорта.

Подсудимый свою вину частично признал, раскаялся и на три года отправился в колонию общего режима прямо из зада суда. После отсидки Кирсанову ещё три года запрещено занимать руководящие должности.

Дело Кирсанова — не первый скандал вокруг магнитогорского аэропорта. В 2024 году Абзелиловский суд отправил в тюрьму двоих бухгалтеров за выплату зарплат «мертвым душам». По похожему делу главный экономист воздушной гавани Магнитогорска получил уголовный срок.

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