Челябинского директора осудили в Башкирии

Как установил суд, Евгений Кирсанов — бывший гендиректор магнитогорского аэропорта — на протяжении двух лет пользовался служебным положением. Кирсанов премировал сам себя — всего было начислено более ₽2 млн необоснованных выплат. Жена экс-директора летала исключительно бизнес-классом, билеты в который оплачивались за счет аэропорта.