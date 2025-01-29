Челябинского директора осудили в Башкирии

Posted 29 января, 11:35
Published 29 января, 11:35
Modified 29 января, 11:45
Updated 29 января, 11:45
Как установил суд, Евгений Кирсанов — бывший гендиректор магнитогорского аэропорта — на протяжении двух лет пользовался служебным положением. Кирсанов премировал сам себя — всего было начислено более ₽2 млн необоснованных выплат. Жена экс-директора летала исключительно бизнес-классом, билеты в который оплачивались за счет аэропорта.
Подсудимый свою вину частично признал, раскаялся и на три года отправился в колонию общего режима прямо из зада суда. После отсидки Кирсанову ещё три года запрещено занимать руководящие должности.
Дело Кирсанова — не первый скандал вокруг магнитогорского аэропорта. В 2024 году Абзелиловский суд отправил в тюрьму двоих бухгалтеров за выплату зарплат «мертвым душам». По похожему делу главный экономист воздушной гавани Магнитогорска получил уголовный срок.