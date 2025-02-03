Уфимец избежал тюрьмы за смертельную драку

По сообщению прокуратуры, одному из подсудимых — судя по всему, тому самому молодому человеку, который нанёс смертельный удар — назначили 8,5 года колонии строгого режима. Его подельник же отделался принудительными работами на 10 месяцев, при этом 15% зарплаты он будет отдавать государству.