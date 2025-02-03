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Posted 3 февраля, 13:04

Published 3 февраля, 13:04

Modified 3 февраля, 19:09

Updated 3 февраля, 19:09

В Уфе вынесли приговор участникам смертельной драки

Уфимец избежал тюрьмы за смертельную драку

3 февраля 2025, 13:04
Фото: 1MI.

В Уфе вынесли приговор участникам смертельной драки

В столице Башкирии прошло последнее заседание по делу о потасовке в микрорайоне Инорс, в ходе которой погиб 34-летний мужчина, сообщает региональная прокуратура в понедельник, 3 февраля.

Напомним, трагический инцидент произошёл в апреле 2024 года. Уфимец Александр решил заступиться за своего соседа во дворе — мужчина заметил, как группа молодых людей громит его машину, пока сам водитель находится внутри. Как позже выяснилось, таким образом из него пытались «выбить» долг.

Потерпевший сделал хулиганам замечание и полез в драку, в ответ его пырнул ножом 19-летний парень. Горожанин вскоре скончался. В течение следующего месяца соучастников преступления задержали.

По сообщению прокуратуры, одному из подсудимых — судя по всему, тому самому молодому человеку, который нанёс смертельный удар — назначили 8,5 года колонии строгого режима. Его подельник же отделался принудительными работами на 10 месяцев, при этом 15% зарплаты он будет отдавать государству.

В силу приговор между тем пока не вступил, стороны могут его обжаловать.

Видео: 1MI. СК РБ
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Ранее Mkset публиковал кадры потасовки с ножом и пистолетом в микрорайоне Черниковка.

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