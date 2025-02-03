Уфимец избежал тюрьмы за смертельную драку

Posted 3 февраля, 13:04
Published 3 февраля, 13:04
Modified 3 февраля, 19:09
Updated 3 февраля, 19:09
Напомним, трагический инцидент произошёл в апреле 2024 года. Уфимец Александр решил заступиться за своего соседа во дворе — мужчина заметил, как группа молодых людей громит его машину, пока сам водитель находится внутри. Как позже выяснилось, таким образом из него пытались «выбить» долг.
Потерпевший сделал хулиганам замечание и полез в драку, в ответ его пырнул ножом 19-летний парень. Горожанин вскоре скончался. В течение следующего месяца соучастников преступления задержали.
По сообщению прокуратуры, одному из подсудимых — судя по всему, тому самому молодому человеку, который нанёс смертельный удар — назначили 8,5 года колонии строгого режима. Его подельник же отделался принудительными работами на 10 месяцев, при этом 15% зарплаты он будет отдавать государству.
В силу приговор между тем пока не вступил, стороны могут его обжаловать.