Мигрант напал на мужчину в центре Уфы

Арест стал следствием нападения на мужчину в центре Уфы. Как указано в ходатайстве следствия, участниками уличного преступления стали двое молодых людей. Подельниками оказались 18-летний уроженец Баку, столицы Азербайджана, и 22-летний житель Уфы. Парни напали на человека во вторник, 21 января, возле дома №12 на улице Орджоникидзе. Они потребовали у мужчины ₽80 000. Под какой «легендой» учинили вымогательство в суде не уточняют. Жертва вымогательства сдался своим обидчикам, так как те пригрозили расправой. Он отдал вымогателям ₽67 000. И обратился в полицию.