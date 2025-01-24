Мигрант напал на мужчину в центре Уфы

Posted 24 января, 11:37
Published 24 января, 11:37
Modified 24 января, 11:40
Updated 24 января, 11:40
Арест стал следствием нападения на мужчину в центре Уфы. Как указано в ходатайстве следствия, участниками уличного преступления стали двое молодых людей. Подельниками оказались 18-летний уроженец Баку, столицы Азербайджана, и 22-летний житель Уфы. Парни напали на человека во вторник, 21 января, возле дома №12 на улице Орджоникидзе. Они потребовали у мужчины ₽80 000. Под какой «легендой» учинили вымогательство в суде не уточняют. Жертва вымогательства сдался своим обидчикам, так как те пригрозили расправой. Он отдал вымогателям ₽67 000. И обратился в полицию.
Подозреваемых в преступлении оперативно задержали. В пятницу, 24 января, следствие представило обвиняемых в вымогательстве на арест. Калининский районный суд Уфы удовлетворил требование следствия и определил меру пресечения: заключение под стражу сроком на два месяца, до 22 марта 2025 года.
Напомним, ранее уфимцы стали свидетелями уличной романтической драмы — с криками, поножовщиной и даже похищением.