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Posted 24 января, 11:37

Published 24 января, 11:37

Modified 24 января, 11:40

Updated 24 января, 11:40

Мигрант напал на мужчину в центре Уфы

Мигрант напал на мужчину в центре Уфы

24 января 2025, 11:37
Фото: mkset.ru.
Суд заключил под стражу двух обвиняемых в вымогательстве, сообщает в пятницу, 24 января, объединенная пресс-служба судов Башкортостана.

Арест стал следствием нападения на мужчину в центре Уфы. Как указано в ходатайстве следствия, участниками уличного преступления стали двое молодых людей. Подельниками оказались 18-летний уроженец Баку, столицы Азербайджана, и 22-летний житель Уфы. Парни напали на человека во вторник, 21 января, возле дома №12 на улице Орджоникидзе. Они потребовали у мужчины ₽80 000. Под какой «легендой» учинили вымогательство в суде не уточняют. Жертва вымогательства сдался своим обидчикам, так как те пригрозили расправой. Он отдал вымогателям ₽67 000. И обратился в полицию.

Подозреваемых в преступлении оперативно задержали. В пятницу, 24 января, следствие представило обвиняемых в вымогательстве на арест. Калининский районный суд Уфы удовлетворил требование следствия и определил меру пресечения: заключение под стражу сроком на два месяца, до 22 марта 2025 года.

В Уфе ссора закончилась поножовщиной
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Напомним, ранее уфимцы стали свидетелями уличной романтической драмы — с криками, поножовщиной и даже похищением.

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