«К медикам никто не обращался»: подробности скандала с базой отдыха в «Уязы-Тау»

Posted 7 января, 13:22
Published 7 января, 13:22
Modified 7 января, 15:09
Updated 7 января, 15:09
Ранее Mkset сообщал, что группа туристов из 15 человек, несколько из которых приехали в Башкирию из Москвы, в социальных сетях активно жаловались на базу отдыха «Уязы-Тау». По словам отдыхающих, в номерах их встретили крысиные экскременты и сами грызуны. А дети туристов якобы подхватили ротавирус после ужина на базе.
На жалобы оперативно отреагировали в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве проведут проверку базы на указанные нарушения. Учредитель базы отдыха Ирек Насибуллин прокомментировал ситуацию в беседе с «Башинформ»:
— В СМИ появляется информация, что 15 человек — 8 взрослых и 7 детей отравились гусем и сырами, которыми мы всех гостей угощаем. Этих гусей на Новый год на базе съело около 250 отдыхающих, и больше ни от кого претензий не поступало, — комментирует Насибуллин.
В своих обращениях туристы указали, что столкнулись с сильным недомоганием, рвотой и поносом. Однако, как выяснил учредитель по камерам видеонаблюдения, туристы несмотря на свое состояние продолжили активный отдых: ходили в баню, катались на лошадях и санях.
Местные жители также поделились с Mkset своим мнением о базе «Уязы-Тау»:
— Разговаривал, с парнем с Октябрьского (он живёт там), спросил его мнение о «Уязы-Тау», курорте. Говорит, прекрасно, они там отдыхают каждые выходные, с ночёвкой причём не один год. И с детьми и с семьями приятелей. Гости приезжают, их тоже возит. Кухня отличная, конечно все от того какой категории номер. Но чай и чайник в каждом номере и чисто. В общем, «собаки лают, караван идет», и люди отдыхать приезжают.
— В данный момент нахожусь в этом месте. Никто даже и не, показал статью работникам, они искренне удивлены. Ни о чём подобном здесь никто не слышал! Статья заказная! Автор, а где фото хотя бы со следами грызунов?! Уверен, что если бы это было на самом деле, то Вы непременно бы выложили фото. Так же как и фото номеров и т. д. Кому и зачем нужно выкладывать эти гнусные статьи?! Живём в шикарном домике! Еда отличная! Никого не слушайте — хорошее место для отдыха всей семьёй! Один из показателей — большое количество отдыхающих — местные жители! Если бы там было так плохо, как пишет автор — их бы точно не было!!! — говорят местные про базу отдыха.
Также стало известно, что расследование скандального инцидента взял под личный контроль Александр Бастрыкин.