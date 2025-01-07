mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 13:22

Published 7 января, 13:22

Modified 7 января, 15:09

Updated 7 января, 15:09

Санитарные врачи проверяют базу после отравления туристов в Башкирии

«К медикам никто не обращался»: подробности скандала с базой отдыха в «Уязы-Тау»

7 января 2025, 13:22
Фото: 1MI.

Санитарные врачи проверяют базу после отравления туристов в Башкирии

Сюжет
Отдых
После жалоб московских туристов на базу отдыха «Уязы-Тау» в Башкирии, региональный Роспотребнадзор проверил частный бизнес, сообщили в ведомстве во вторник, 7 января.

Ранее Mkset сообщал, что группа туристов из 15 человек, несколько из которых приехали в Башкирию из Москвы, в социальных сетях активно жаловались на базу отдыха «Уязы-Тау». По словам отдыхающих, в номерах их встретили крысиные экскременты и сами грызуны. А дети туристов якобы подхватили ротавирус после ужина на базе.

Москвичи встретили Новый год с проблемами в санатории «Уязы-Тау»
Узнать подробнее

На жалобы оперативно отреагировали в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве проведут проверку базы на указанные нарушения. Учредитель базы отдыха Ирек Насибуллин прокомментировал ситуацию в беседе с «Башинформ»:

— В СМИ появляется информация, что 15 человек — 8 взрослых и 7 детей отравились гусем и сырами, которыми мы всех гостей угощаем. Этих гусей на Новый год на базе съело около 250 отдыхающих, и больше ни от кого претензий не поступало, — комментирует Насибуллин.

В своих обращениях туристы указали, что столкнулись с сильным недомоганием, рвотой и поносом. Однако, как выяснил учредитель по камерам видеонаблюдения, туристы несмотря на свое состояние продолжили активный отдых: ходили в баню, катались на лошадях и санях.

Уфимскими хулиганами займется Бастрыкин
Узнать подробнее

Местные жители также поделились с Mkset своим мнением о базе «Уязы-Тау»:

— Разговаривал, с парнем с Октябрьского (он живёт там), спросил его мнение о «Уязы-Тау», курорте. Говорит, прекрасно, они там отдыхают каждые выходные, с ночёвкой причём не один год. И с детьми и с семьями приятелей. Гости приезжают, их тоже возит. Кухня отличная, конечно все от того какой категории номер. Но чай и чайник в каждом номере и чисто. В общем, «собаки лают, караван идет», и люди отдыхать приезжают.
— В данный момент нахожусь в этом месте. Никто даже и не, показал статью работникам, они искренне удивлены. Ни о чём подобном здесь никто не слышал! Статья заказная! Автор, а где фото хотя бы со следами грызунов?! Уверен, что если бы это было на самом деле, то Вы непременно бы выложили фото. Так же как и фото номеров и т. д. Кому и зачем нужно выкладывать эти гнусные статьи?! Живём в шикарном домике! Еда отличная! Никого не слушайте — хорошее место для отдыха всей семьёй! Один из показателей — большое количество отдыхающих — местные жители! Если бы там было так плохо, как пишет автор — их бы точно не было!!! — говорят местные про базу отдыха.

Также стало известно, что расследование скандального инцидента взял под личный контроль Александр Бастрыкин.

Бастрыкин взял под контроль дело об избитой беременной в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфа опустеет в новогодние каникулыУфимцы мечтают про Питер и СочиУфимцев ждёт рекордно легкая рабочая неделя
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Проверка#Башкортостан#Социальные сети#Роспотребнадзор#Туризм#Благовещенск#Жалобы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Москва#Скандал#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Отдых#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Александр Бастрыкин#Белебей#Мелеуз#Янаул#Местные жители#Грызуны#Уязы-Тау#Ротавирус#Продолжение отдыха#Мнения местных жителей#Ирек Насибуллин#Жалобы туристов#Проблемы с отдыхом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика