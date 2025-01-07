«К медикам никто не обращался»: подробности скандала с базой отдыха в «Уязы-Тау»

Ранее Mkset сообщал, что группа туристов из 15 человек, несколько из которых приехали в Башкирию из Москвы, в социальных сетях активно жаловались на базу отдыха «Уязы-Тау». По словам отдыхающих, в номерах их встретили крысиные экскременты и сами грызуны. А дети туристов якобы подхватили ротавирус после ужина на базе.