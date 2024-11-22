Внутренний туризм

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2024
Что посмотреть в Башкирии зимой за один день
22 ноября, 04:12
Туристам в Башкирии показывают потомство Хабирова
10 октября, 04:25
Поезд из Уфы в Казань домчит за ночь
30 мая, 10:11
Лес посреди каменных джунглей. Маршрут «Природный» — отличное место для прогулок
24 мая, 05:48
Вдали от центра, но не на периферии истории: архитектурное наследие советской эпохи
21 мая, 18:46
Майские праздники: из Уфы в Сочи
18 апреля, 09:14
2023
Полечиться и попробовать: власти озвучили цели приезда туристов в Башкирию
Данные предоставил премьер-министр республики.
16 октября 2023, 05:52
Сплошные минусы или посмотреть на один раз: что туристы говорят об отдыхе в Уфе
20 июля 2023, 05:57
В Уфе на указатели и туристическую инфраструктуру потратят 213 миллионов рублей
Средства города получит по итогам федерального конкурса, а также из бюджетов республики и муниципалитета.
4 июня 2023, 10:26
Базы отдыха в Уфе: где провести летние выходные
1 июня 2023, 13:58
«Давайте там не сочиняйте»: глава Башкирии вновь отчитал министра Рустема Афзалова
Не понравился главе Башкирии ответ министра предпринимательства и туризма о сроках решения «бытового вопроса» на Айгире.
22 мая 2023, 08:16
2022
Яйца дракона, храм со звездами и крутые холмы — чем удивит Котовский район
Котовский район Волгоградской области — необычное и интересное место отдыха для любителей живописной природы, необычных окаменелостей и красивых храмов.
28 октября 2022, 15:00

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